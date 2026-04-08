09:54, 8 апреля 2026

Россиянка помогала ВСУ ударить по железнодорожному парому

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Крыму сотрудники силовых структур задержали 25-летнюю женщину, которая координировала ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному парому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, россиянку завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины. По их заданию она приехала в район Крымского моста, где собирала информацию об объектах Российской армии и координировала удар ВСУ по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ (Краснодарский край).

За свои действия женщина получала деньги на криптокошелек. Сейчас ее подозревают в госизмене.

Ранее в Луганской Народной Республике задержали 20-летнюю жительницу Марковского округа, подозреваемую в государственной измене.

