20-летняя жительница ЛНР оказалась украинской шпионкой

В ЛНР задержали 20-летнюю следившую за военными РФ украинскую шпионку

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали 20-летнюю жительницу Марковского округа, подозреваемую в государственной измене. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, девушка с гражданством России была завербована спецслужбами Украины для шпионажа на территории региона. Она собирала и передавала сведения о местах дислокации российских военнослужащих. Ее деятельность удалось пресечь благодаря сотрудникам ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Липецкой области осудили молодого человека за госизмену.