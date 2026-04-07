20-летняя жительница ЛНР оказалась украинской шпионкой

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 7 апреля 2026Силовые структуры

В ЛНР задержали 20-летнюю следившую за военными РФ украинскую шпионку
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали 20-летнюю жительницу Марковского округа, подозреваемую в государственной измене. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, девушка с гражданством России была завербована спецслужбами Украины для шпионажа на территории региона. Она собирала и передавала сведения о местах дислокации российских военнослужащих. Ее деятельность удалось пресечь благодаря сотрудникам ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Липецкой области осудили молодого человека за госизмену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили об использовании Россией территории страны НАТО для пролета дронов

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok