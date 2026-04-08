Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

Журналист Панков: ПСЖ летом хочет купить Алексея Батракова

Парижский ПСЖ ближайшим летом хочет купить у московского «Локомотива» полузащитника сборной России Алексея Батракова. Об этом стало известно журналисту Андрею Панкову, который опубликовал информацию в своем Telegram-канале.

По информации источника, представитель ПСЖ планирует приехать в Москву для личных переговоров. «Естественно, это ничего не гарантирует, но работу французы ведут», — написал Панков.

Он также раскрыл сумму, за которую парижане могут приобрести Батракова. Это 16 миллионов евро, приписанные в качестве отступных в контракте хавбека с «Локомотивом».

Ранее португальский агент Паулу Барбоза рассказал о заинтересованности ПСЖ в Батракове. По его словам, парижане хотели приобрести футболиста примерно полтора года назад.

Стоимость Батракова оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, он является самым дорогим российским футболистом. На втором месте находится вратарь Матвей Сафонов (22 миллиона), который также выступает за ПСЖ.