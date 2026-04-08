Трамп пожаловался на шарлатанов в ситуации с Ираном

19:14, 8 апреля 2026Мир

Трамп пожаловался, что мошенники и шарлатаны рассылают пункты сделки с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что мошенники и шарлатаны рассылают СМИ якобы списки пунктов соглашения с Ираном. Об этом он сообщил в своем аккаунте соцсети Truth Social.

«Множество соглашений, списков и писем рассылаются людьми, которые вообще не имеют никакого отношения к переговорам США/Ирана, во многих случаях это мошенники, шарлатаны и даже хуже. Их быстро разоблачат после нашего федерального расследования», — возмутился глава государства.

Трамп подчеркнул, что существует «только одна группа значимых и приемлемых» для Вашингтона пунктов, которые и «стали основой для прекращения огня» между сторонами. По его словам, они будут обсуждаться «за закрытыми дверями» во время предстоящих переговоров об урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что Иран и США проведут прямые переговоры в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде.

2 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин является сторонником дипломатии в урегулировании военных конфликтов.

    Последние новости

    «Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

    День рождения ребенка обернулся для россиян административкой

    Эмигрировавший комик-иноагент решил оформить ребенку российское гражданство

    На крупнейшей мотовыставке России гостям представили более 500 новых моделей

    Инфляция в России ускорилась

    Названы самые популярные смартфоны

    Любителей скрывать запах изо рта жвачкой предупредили об обратном желаемому эффекте

    Близкие к Московской области регионы засыпало снегом

    Убивший учительницу российский школьник отреагировал на арест

    Бахрейн впервые с 28 февраля открыл небо

    Все новости
