Трамп пожаловался на шарлатанов в ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что мошенники и шарлатаны рассылают СМИ якобы списки пунктов соглашения с Ираном. Об этом он сообщил в своем аккаунте соцсети Truth Social.

«Множество соглашений, списков и писем рассылаются людьми, которые вообще не имеют никакого отношения к переговорам США/Ирана, во многих случаях это мошенники, шарлатаны и даже хуже. Их быстро разоблачат после нашего федерального расследования», — возмутился глава государства.

Трамп подчеркнул, что существует «только одна группа значимых и приемлемых» для Вашингтона пунктов, которые и «стали основой для прекращения огня» между сторонами. По его словам, они будут обсуждаться «за закрытыми дверями» во время предстоящих переговоров об урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что Иран и США проведут прямые переговоры в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде.

2 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин является сторонником дипломатии в урегулировании военных конфликтов.