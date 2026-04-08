03:59, 8 апреля 2026Мир

В Иране рассказали об ожиданиях от переговоров с США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Переговоры между представителями Соединенных Штатов и Ирана, которые, как запланировано, начнутся в пятницу в Исламабаде, будут прямыми. Об этом информирует государственное телевидение исламской республики, ссылается на него ТАСС.

Согласно его информации, «переговоры [между Ираном и США] в пятницу будут прямыми».

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран договорились о дате и месте первых прямых переговоров по урегулированию конфликта. Встреча пройдет в столице Пакистана. Приглашение сторонам отправил премьер-министр страны Шахбаз Шариф.

Также ранее стало известно, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого американский глава Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на двухнедельное перемирие с Ираном. Глава Белого дома также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.

