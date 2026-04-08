В офисе Зеленского назвали главный дефицит ВСУ

Палиса: Украина испытывает дефицит ракет PAC-3 для ЗРК Patriot

Украина испытывает дефицит ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского, бригадный генерал Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».

«Те обязательства, которые были у нас от партнеров, выполняются в большей части. Не секрет, что первая дефицитная вещь — это ракеты PAC-3, и им альтернативы сейчас, к сожалению, в мире нет», — сказал он в ответ на слова журналиста о расходе мировых запасов ракет для систем Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Палиса также отметил, что европейский ЗРК SAMP-T не дает нужных результатов, хотя и является хорошей аппаратурой. При этом он добавил, что ведется работа по улучшению комплексов, но это займет время.

Ранее Зеленский заявил, что опасается риска остаться без вооружения из-за войны США с Ираном. По его словам, альтернатив ЗРК Patriot нет, однако Киев никогда не получал их в нужном количестве.