Зеленский раскрыл страх Украины из-за Ирана

Зеленский заявил о страхе Украины остаться без Patriot из-за войны США с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается риска остаться без оружия из-за войны США с Ираном. Об этом он высказался в интервью Associated Press.

Зеленский отметил, что именно системы противовоздушной обороны Patriot являются главной срочной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы. Он подчеркнул, что Киев никогда не получал их в достаточном объеме.

По мнению украинского лидера, если иранский конфликт не закончится в ближайшее время, объем вооружений для Украины будет уменьшаться. «Именно поэтому, конечно, мы боимся», — отметил он.

Ранее сообщалось, что США требуют от Польши батарею Patriot, чтобы перебросить ее на Ближний Восток. Вашингтон также хочет получить ракеты, которые уже находятся над Вислой.