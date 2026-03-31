США потребовали от Польши поделиться оружием

Rzeczpospolita: США требуют от Польши батарею Patriot

США требуют от Польши батарею системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы перебросить ее на Ближний Восток. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

«Вашингтон требует перебросить одну из польских батарей системы Patriot на Ближний Восток. Он также хочет получить ракеты, которые уже находятся над Вислой», — отмечают авторы материла.

Ранее газета Wirtualna Polska написала, что Военно-морские силы Польши не помогут США в Персидском заливе, поскольку не располагают достаточным числом пригодных для этого боевых кораблей и не хотят «лезть вперед батьки в пекло».