В России объяснили решение Трампа о перемирии на Ближнем Востоке

Сенатор Пушков: Трамп отчаянно ищет выход из конфликта на Ближнем Востоке

Сенатор Алексей Пушков объяснил решение президента США Дональда Трампа о перемирии на Ближнем Востоке, заявив, что глава Белого дома отчаянно ищет выход из конфликта. Мнением российский политик поделился в Telegram.

«Трамп отчаянно ищет выход из иранского тупика и не менее отчаянно ищет повод, чтобы объявить победу. И сегодня становится известно, что Трамп объявляет о победе и о двухнедельном перемирии», — обозначил Пушков, назвав слова о победе США в конфликте с Ираном сомнительными.

Сенатор подчеркнул, что ни одна из трех главных заявленных США целей не была достигнута — режим остался, ракетный потенциал Ирана сохранен, а обогащенный уран не изъят.

«Да, многие важные объекты в Иране сильно разрушены, но стратегический потенциал страны — от военного до ресурсного — Ираном сохранен. Победа, одним словом, липовая. Но необходимая Трампу, чтобы спасти лицо», — заключил Пушков.

В ночь на 8 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране, в свою очередь, заявили, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

