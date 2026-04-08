РАТК: В январе-марте 2026-го производство пива в России снизилось на 16,6 %

С января по март 2026 года в России стали варить меньше пива. О снижении производства напитка со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает ТАСС.

За три месяца объем выпуска пенного упал на 16,6 процента, до 167,!1 миллиона декалитров. Производство игристых вин снизилось на 14,3 процента, до 3,159 миллиона декалитров,

В целом производство напитков брожения снизилось на 4,7 процента, пива крепостью от 0,5 до 8,6 процента — на 3,7 процента, крепостью свыше 8,6 процента — на 10,4 процента. Выпуск пивных напитков упал на 12,8 процента, в то время как производство сидра, пуаре и медовухи увеличилось на 7,4 процента.

С начала года упал также выпуск коньяка — до 1,31 миллиона декалитров (минус 9,1 процента) и водки — до 12,8 миллиона декалитров (минус 0,2 процента).

В общей сложности выпуск спиртного сократился на 4,9 процента, из него спиртных напитков крепостью выше 9 процентов — на 0,3 процента, а слабоалкогольной продукции — на 25,1 процента.

В феврале 2026 года Россия рекордно закупила у США хмельный экстракт. За месяц импорт сырья, которое используется в том числе для приготовления пива, превысил 800 тысяч долларов — максимальный за последние 15 лет уровень. В общей сложности российские партнеры ввезли продукта на 819,3 тысячи долларов. Выше объемы импорта были только в июне 2011-го.