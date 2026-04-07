Россия рекордно закупилась у США пивным сырьем

Статслужба США: В феврале Россия закупила хмельного экстракта на $600 тысяч

В феврале 2026 года Россия рекордно закупилась у США хмельным экстрактом. Об этом со ссылкой на данные американской статслужбы сообщает РИА Новости.

За месяц импорт сырья, которое используется в том числе для приготовления пива, превысил 800 тысяч долларов — максимальный за последние 15 лет уровень.

В общей сложности российские партнеры ввезли продукта на 819,3 тысячи долларов. Выше объемы импорта были только в июне 2011-го — на тот момент они составили 968,1 тысячи долларов.

В результате Россия вошла в десятку главных покупателей американского хмельного экстракта и заняла седьмое место с долей в 5,5 процента. Лидерами стали Мексика (18,4 процента), Бельгия (12,7 процента) и Бразилия (8,6 процента).

В то же время, по данным Евростата, импорт европейского пива в Россию упал до минимума за 22 года. В начале года он сократился в семь раз — с пяти миллионов в январе 2025-го до 763,6 тысячи евро. Это минимальное значение с февраля 2004 года — на тот момент пива из Евросоюза (ЕС) импортировали на 741,6 тысячи евро. Сильнее всего сократились закупки пива из Литвы, Нидерландов, из Чехии и Германии.