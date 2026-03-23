Экономика
09:10, 23 марта 2026Экономика

Россия стала меньше покупать европейского пива

Евростат: Импорт европейского пива в Россию упал до минимума за 22 года
Вячеслав Агапов

Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

Импорт европейского пива в Россию упал до минимума за 22 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

В начале года импорт сократился в семь раз — с пяти миллионов в январе 2025-го до 763,6 тысячи евро. Это минимальное значение с февраля 2004 года — на тот момент пива из Евросоюза (ЕС) импортировали на 741,6 тысячи евро. Сильнее всего сократились закупки пива из Литвы — в 107 раз в годовом выражении, до 9,9 тысячи евро. Также меньше стали закупать пенного напитка у Нидерландов — в 102 раза, до 637 евро, из Чехии — в 12 раз, до 57,3 тысячи евро, а также из Германии — в 7 раз, до 214,3 тысячи евро.

О введении пошлин на европейское пиво в Минэкономразвития и Минпромторге задумались еще в 2021 году. Точный размер пошлин тогда не назывался, но допускалось, что ставки могут оказаться вплоть до запретительных.

Последнее повышение импортных пошлин на пиво из недружественных стран произошло в сентябре 2025 года. Тогда российские власти подняли ставки на 50 процентов — с 1 до 1,5 евро за литр. Для сравнения, аналогичный тариф в странах Таможенного союза в настоящее время составляет от 0,018 до 0,04 евро.

После повышения пошлин некоторые западные пивовары стали отгружать спиртную продукцию в РФ через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, это позволило западным поставщикам минимизировать ущерб от повышенных импортных пошлин России, что создает неконкурентные условия для российских пивоваров и дистрибьютеров. Основные поставки подобного рода пива идут из Белоруссии, которая вместе с РФ входит в состав ЕАЭС.

    Последние новости

    Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху

    В МИД оценили вероятность начала наземной операции США в Иране

    МИД России отреагировал на ультиматум Трампа Ирану

    Россияне массово устремились на курорт Китая

    Переписка в Telegram стоила россиянину 13 лет свободы

    В МИД России высказались о контактах по конфликту на Ближнем Востоке

    В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

    SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

    В Турции заявили о невозможности сохранить нейтралитет в иранском конфликте

    Уехавший в США российский журналист раскрыл парадокс Америки

    Все новости
