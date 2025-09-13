Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:55, 13 сентября 2025Экономика

В России увеличили пошлину на ввоз пива из недружественных стран

В России увеличили пошлину на ввоз пива и сидра из недружественных стран
Екатерина Ештокина

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom  

Правительство России увеличило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря 2025 года солодового пива и сидра из недружественных стран. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что постановление утверждено 10 сентября и вступает в силу через 7 дней после официальной публикации. При этом известно, что пошлина на пиво повышена с 1 евро (97,7 рубля) до 1,5 евро (146,6 рубля) за литр. В то же время пошлины на сидр, грушевый сидр и другие игристые напитки увеличены с 22,5 процента до 30 процентов таможенной стоимости.

В июле в России задумались о локализации пива. Профильные ведомства обсуждали разработку требований к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло цели удара «Искандером» на Украине

    Красивый петербургский кот едва не сжег квартиру хозяев

    Армянские диаспоры призвали принять активное участие в голосовании на выборах в России

    В Петербурге подрались больше десятка водителей

    В российском городе неизвестный напал на пенсионерку и собаку

    НАТО запустила в Польше операцию «Восточный страж»

    Стала известна стоимость часов «Такой Тимур Иванов один»

    Опрос выявил «будущего» президента Украины

    Военкоры предупредили о возможном ударе ВСУ по Новороссийску

    Россияне впервые приняли участие в чемпионате по рытью могил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости