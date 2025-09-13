В России увеличили пошлину на ввоз пива из недружественных стран

В России увеличили пошлину на ввоз пива и сидра из недружественных стран

Правительство России увеличило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря 2025 года солодового пива и сидра из недружественных стран. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что постановление утверждено 10 сентября и вступает в силу через 7 дней после официальной публикации. При этом известно, что пошлина на пиво повышена с 1 евро (97,7 рубля) до 1,5 евро (146,6 рубля) за литр. В то же время пошлины на сидр, грушевый сидр и другие игристые напитки увеличены с 22,5 процента до 30 процентов таможенной стоимости.

В июле в России задумались о локализации пива. Профильные ведомства обсуждали разработку требований к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива.