Западные пивовары нашли способ обойти повышенные пошлины в России

«Ъ»: Западные пивовары стали отгружать продукцию в Россию через страны ЕАЭС

После повышения российскими властями импортных пошлин на пиво из недружественных стран некоторые западные пивовары стали отгружать спиртную продукцию в РФ через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О найденной лазейке сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы «Опоры России» Александра Калинина министру финансов Антону Силуанову.

Это позволило западным поставщикам минимизировать ущерб от повышенных импортных пошлин России, утверждается в документе. Отгрузки через страны ЕАЭС такими экспортерами осуществляются по меньшей ставке, что сокращает их издержки. Подобная схема, подчеркивает Калинин, создает неконкурентные условия для российских пивоваров и дистрибьютеров. Основные поставки подобного рода пива идут из Белоруссии, которая вместе с РФ входит в состав ЕАЭС, отмечает глава комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игорь Хавский. Через эту страну, поясняет он, везут спиртную продукцию из Германии и Чехии — крупнейших европейских стран-производителей.

Последнее повышение импортных пошлин на пиво из недружественных стран произошло в сентябре 2025 года. Тогда российские власти подняли ставки на 50 процентов — с 1 до 1,5 евро за литр. Для сравнения, аналогичный тариф в странах Таможенного союза в настоящее время составляет от 0,018 до 0,04 евро. На этом фоне эксперты предупреждали еще до ввода повышенных пошлин, что западные экспортеры воспользуются этой лазейкой. Схожим образом ситуация развивалась с поставками игристых вин из Евросоюза (ЕС). После неоднократного повышения импортных пошлин (сначала с 12,5 до 20, а с августа 2024-го — с 20 до 25 процентов от таможенной стоимости) европейские поставщики стали массово отгружать свою продукцию в Россию через Белоруссию.

Подобная стратегия западных производителей, отмечает Хавский, позволяет им конкурировать с российскими премиальными марками по цене, что наносит последним ощутимый ущерб. Придерживающиеся же правил дистрибьютеры при таком раскладе становятся неконкурентоспособными на российском рынке. На этом фоне в «Опоре России» предложили разработать эффективный механизм контроля за перемещением товаров между странами ЕАЭС. В качестве другого варианта в организации призвали компенсировать таможенные пошлины, если оформление и уплата платежей происходили в других странах Таможенного союза.