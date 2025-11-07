Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:11, 7 ноября 2025Экономика

Западные пивовары нашли способ обойти повышенные пошлины в России

«Ъ»: Западные пивовары стали отгружать продукцию в Россию через страны ЕАЭС
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПошлины ЕС

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После повышения российскими властями импортных пошлин на пиво из недружественных стран некоторые западные пивовары стали отгружать спиртную продукцию в РФ через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О найденной лазейке сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы «Опоры России» Александра Калинина министру финансов Антону Силуанову.

Это позволило западным поставщикам минимизировать ущерб от повышенных импортных пошлин России, утверждается в документе. Отгрузки через страны ЕАЭС такими экспортерами осуществляются по меньшей ставке, что сокращает их издержки. Подобная схема, подчеркивает Калинин, создает неконкурентные условия для российских пивоваров и дистрибьютеров. Основные поставки подобного рода пива идут из Белоруссии, которая вместе с РФ входит в состав ЕАЭС, отмечает глава комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игорь Хавский. Через эту страну, поясняет он, везут спиртную продукцию из Германии и Чехии — крупнейших европейских стран-производителей.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Последнее повышение импортных пошлин на пиво из недружественных стран произошло в сентябре 2025 года. Тогда российские власти подняли ставки на 50 процентов — с 1 до 1,5 евро за литр. Для сравнения, аналогичный тариф в странах Таможенного союза в настоящее время составляет от 0,018 до 0,04 евро. На этом фоне эксперты предупреждали еще до ввода повышенных пошлин, что западные экспортеры воспользуются этой лазейкой. Схожим образом ситуация развивалась с поставками игристых вин из Евросоюза (ЕС). После неоднократного повышения импортных пошлин (сначала с 12,5 до 20, а с августа 2024-го — с 20 до 25 процентов от таможенной стоимости) европейские поставщики стали массово отгружать свою продукцию в Россию через Белоруссию.

Подобная стратегия западных производителей, отмечает Хавский, позволяет им конкурировать с российскими премиальными марками по цене, что наносит последним ощутимый ущерб. Придерживающиеся же правил дистрибьютеры при таком раскладе становятся неконкурентоспособными на российском рынке. На этом фоне в «Опоре России» предложили разработать эффективный механизм контроля за перемещением товаров между странами ЕАЭС. В качестве другого варианта в организации призвали компенсировать таможенные пошлины, если оформление и уплата платежей происходили в других странах Таможенного союза.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Врач назвал самый вредный и при этом популярный вариант завтрака

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости