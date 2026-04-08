В США назвали условия перемирия с Ираном катастрофой для мира

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:55, 8 апреля 2026

Конгрессмен Мерфи назвал катастрофой условия перемирия между США и Ираном
Марина Совина (ночной редактор)
Крис Мерфи

Крис Мерфи. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи в эфире телеканала CNN назвал катастрофой для мира условия перемирия между США и Ираном.

Мерфи отметил, что Ирану нельзя давать право контролировать Ормузский пролив. По его словам, президент США Дональд Трамп предпринял военные действия, в результате чего Тегеран получил «контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны».

Конгрессмен также обвинил главу Белого дома в постоянной лжи. Он также усомнился относительно истинных условий перемирия, которые преподносятся сторонами по-разному.

Ранее США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на двухнедельное перемирие с Тегераном. Как сообщили в Совете безопасности Ирана, американские власти согласны выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока, а также оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok