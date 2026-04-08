17:57, 8 апреля 2026

Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

Британец проглотил наркотики, чтобы их не нашла полиция, и умер от передозировки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Peter Cziborra / Reuters

В британском Бистере 50-летний мужчина проглотил пакет с наркотиками, чтобы скрыть их от полиции, и не выжил. Об этом сообщает Oxford Mail.

Стивена Фрайдея остановили патрульные 15 июля 2025 года. Заметив странное поведение мужчины, полицейский спросил, есть ли при нем запрещенные вещества. После этого Фрайдей достал изо рта целлофановый сверток с кокаином. Увидев, что напарник патрульного вышел из машины, чтобы задержать его, подозреваемый сделал бросающее движение рукой и заявил, что выкинул улику. Полицейские обыскали британца и кусты поблизости. Они нашли сверток и поверили, что мужчина действительно его выбросил.

При этом патрульный Шон Даркс, знавший Фрайдея почти десять лет, в качестве любезности подвез его до дома друга. Как выяснилось уже в суде, Фрайдей на самом деле проглотил кокаин. Незадолго до этого он также принял неизвестное количество героина, метадона и прегабалина.

В доме друга он пытался вызвать рвоту, чтобы извлечь пакет, но безуспешно. Через несколько часов полицейские нашли его мертвым на тротуаре. Они попытались сделать ему искусственное дыхание, но спасти его не удалось. Коронер признал смерть результатом «случайной передозировки».

Ранее сообщалось, что в США арестовали двух мужчин, которые пытались передать в тюрьму наркотики, выстрелив ими из пушки. В качестве заряда преступники использовали партию табака на сумму 112 тысяч долларов и метамфетамин на сумму 89,5 тысячи долларов.

