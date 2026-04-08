Новый мэр Нововоронежа Черенков задержан через неделю после назначения за взятку

Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, все произошло в Нововоронеже. Там после того, как глава города Роман Ефименко сложил с себя полномочия, временно исполняющим обязанности градоначальника стал Юрий Черенков. Спустя семь дней после назначения его задержали за взятку.

Черенков оказался на допросе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.

Правоохранители провели обыски по месту его жительства и в его рабочем кабинете.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 190 миллионов рублей бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, подкупившего экс-сотрудника регионального управления ФСБ России Артема Шунайлова.

