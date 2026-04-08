Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:59, 8 апреля 2026Силовые структуры

Новый мэр Нововоронежа Черенков задержан через неделю после назначения за взятку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Юрий Черенков. Фото: yuri_cherenkov / VK

Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, все произошло в Нововоронеже. Там после того, как глава города Роман Ефименко сложил с себя полномочия, временно исполняющим обязанности градоначальника стал Юрий Черенков. Спустя семь дней после назначения его задержали за взятку.

Черенков оказался на допросе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.

Правоохранители провели обыски по месту его жительства и в его рабочем кабинете.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 190 миллионов рублей бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, подкупившего экс-сотрудника регионального управления ФСБ России Артема Шунайлова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok