10:57, 31 марта 2026

Бывшего мэра наказали рублем за подкуп сотрудника ФСБ России

Экс-мэра Среднеуральска Зашляпина оштрафовали на ₽190 млн за взятку офицеру ФСБ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 190 миллионов рублей бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, подкупившего экс-сотрудника регионального управления ФСБ России Артема Шунайлова. Об этом сообщает E1.RU.

Экс-чиновник признан виновным во взяточничестве. Бывшего офицера спецслужбы отправили в колонию на 6 лет за покушение на мошенничество.

Зашляпин сознался в даче взятки капитану ФСБ и рассказал, что передал силовику через посредника двумя частями шесть миллионов рублей. Суммарно Шунайлов хотел получить десять миллионов рублей, обещая чиновнику помочь разобраться с уголовным делом, возбужденным в 2021 году в отношении сотрудников мэрии Среднеуральска.

О задержании Зашляпина стало известно в декабре 2024 года.

Он стал мэром в 2019 году. В январе 2021 года чиновник ушел с должности, тогда-то им и заинтересовались правоохранители. Они провели обыски в городской администрации по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

    Последние новости

    Китай обратился с призывом к Израилю и США

    Названо число заключенных в Южной Корее граждан России

    Путин продлил действие упрощающего расчеты за российский газ указа

    50-летнюю Шарлиз Терон сняли в бикини на пляже

    В Казахстане начнется выпуск популярной модели Changan

    Постпред России объяснил ситуацию в Иране главенством «закона джунглей»

    США потребовали от Польши поделиться оружием

    Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

    Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту

    Россиян предупредили об опасности способов обхода блокировки Telegram

    Все новости
