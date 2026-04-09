Шумер: Сенат США проголосует за ограничение полномочий Трампа по вопросу Ирана

Сенат США на следующей неделе проголосует за ограничение полномочий главы Белого дома Дональда Трампа в отношении конфликта с Ираном. Об этом сообщил лидер меньшинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер, его слова приводит Reuters.

«Конгресс должен подтвердить свой авторитет, особенно в этот опасный момент», — подчеркнул сенатор.

Также Шумер назвал заявления Трампа «неуравновешенными» и раскритиковал боевые действия США за то, что они «не привели к ослаблению иранского правительства или сдерживанию его ядерной программы, в то время как мировые цены на топливо выросли».

Авторы материала напомнили, что в последние месяцы демократы в обеих палатах Конгресса пытались принять резолюции о военных полномочиях, которые вынудили бы американского лидера получать разрешение законодателей перед началом военных операций. Однако их попытки на данный момент не увенчались успехом.

Конституция США гласит, что объявить войну может только Конгресс, а не президент, однако это ограничение не распространяется на краткосрочные операции или случаи, когда стране угрожает непосредственная опасность.

7 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2025 года обсудил политику Трампа и сравнил его с танком.