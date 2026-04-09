14:01, 9 апреля 2026

Конгресс США попытается связать Трампу руки

Шумер: Сенат США проголосует за ограничение полномочий Трампа по вопросу Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / Pool / Getty Images

Сенат США на следующей неделе проголосует за ограничение полномочий главы Белого дома Дональда Трампа в отношении конфликта с Ираном. Об этом сообщил лидер меньшинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер, его слова приводит Reuters.

«Конгресс должен подтвердить свой авторитет, особенно в этот опасный момент», — подчеркнул сенатор.

Также Шумер назвал заявления Трампа «неуравновешенными» и раскритиковал боевые действия США за то, что они «не привели к ослаблению иранского правительства или сдерживанию его ядерной программы, в то время как мировые цены на топливо выросли».

Авторы материала напомнили, что в последние месяцы демократы в обеих палатах Конгресса пытались принять резолюции о военных полномочиях, которые вынудили бы американского лидера получать разрешение законодателей перед началом военных операций. Однако их попытки на данный момент не увенчались успехом.

Конституция США гласит, что объявить войну может только Конгресс, а не президент, однако это ограничение не распространяется на краткосрочные операции или случаи, когда стране угрожает непосредственная опасность.

7 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2025 года обсудил политику Трампа и сравнил его с танком.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
