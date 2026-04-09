Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:38, 9 апреля 2026

«Народный губернатор» ДНР оценил возможность взятия Киева в 2014 году

Алевтина Запольская
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могли взять Киев «лаской» в 2014 году в случае гипотетического начала вооруженного конфликта с Украиной. С таким заявлением выступил ветеран специальной военной операции и бывший «народный губернатор» Донецкой народной республики (ДНР) Павел Губарев в интервью блогеру Юрий Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), опубликованном на YouTube.

«Мы взяли бы столько Украины, сколько бы сумели освоить и переварить. А мы бы ее всю могли переварить, потому что именно в 2014 году нас бы и встречали с цветами, и рады были видеть, и никто бы против не встал», — высказался общественный деятель.

Губарев прокомментировал собственные призывы к вводу ВС России на Украину в 2014 году и предположил, что в случае появления в Киеве российских военных участники Евромайдана разбежались бы и не дали отпор. По его оценке, полноценное вооруженное сопротивление в тот период могли бы оказать только националистические батальоны, в частности, «Азов» (запрещен в России как террористическая организация)

«Почему [добился бы любви населения Украины] силой? Лаской. (...) И киевляне, как любвеобильная женщина, отдались бы русскому солдату», — ответил Губарев на вопрос о готовности украинцев добровольно жить в составе России.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о причинах начала боевых действий на Украине. По его словам, они начались вследствие госпереворота в республике в 2014 году, который поддержали западные страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok