МИД Израиля ответил Каллас на обвинения в саботаже перемирия

Глава МИД Израиля Саар раскритиковал Каллас за позицию по Ливану

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил с резкой критикой позиции главы европейской дипломатии Каи Каллас относительно действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Ваш призыв распространить прекращение огня на Ливан — это точь-в-точь позиция иранского террористического режима. Это делает Ливан не просто де-факто оккупированным Ираном. Это делает Ливан де-юре иранской территорией. США уже ясно дали понять, что Ливан не входит в эту сделку», — отметил Саар.

При этом глава израильского МИД указал на невыполнение ливанским правительством обязательств по разоружению шиитского движения «Хезболла», закрепленных в соглашении о прекращении огня в ноябре 2024 года.

Ранее Каллас заявила, что удары Израиля по Ливану подрывают заключенное Ираном и США перемирие. «Действия Израиля серьезно подрывают перемирие между США и Ираном. Иранское перемирие должно распространяться и на Ливан», — подчеркнула глава евродипломатии.