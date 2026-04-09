Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:48, 9 апреля 2026

Кая Каллас обвинила Израиль в саботаже перемирия

Виктория Кондратьева
Фото: Amel Emric / Reuters

Удары Израиля по Ливану подрывают заключенное Ираном и США перемирие. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Действия Израиля серьезно подрывают перемирие между США и Ираном. Иранское перемирие должно распространяться и на Ливан», — подчеркнула глава евродипломатии.

По словам Каллас, право Израиля на самооборону «не оправдывает причинение столь масштабных разрушений».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok