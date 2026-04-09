Кая Каллас обвинила Израиль в саботаже перемирия

Глава евродипломатии Каллас: Действия Израиля подрывают перемирие Ирана и США

Удары Израиля по Ливану подрывают заключенное Ираном и США перемирие. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Действия Израиля серьезно подрывают перемирие между США и Ираном. Иранское перемирие должно распространяться и на Ливан», — подчеркнула глава евродипломатии.

По словам Каллас, право Израиля на самооборону «не оправдывает причинение столь масштабных разрушений».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.