Кая Каллас обвинила Израиль в саботаже перемирия

Удары Израиля по Ливану подрывают заключенное Ираном и США перемирие. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Действия Израиля серьезно подрывают перемирие между США и Ираном. Иранское перемирие должно распространяться и на Ливан», — подчеркнула глава евродипломатии.
По словам Каллас, право Израиля на самооборону «не оправдывает причинение столь масштабных разрушений».
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.
21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.