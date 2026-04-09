11:41, 9 апреля 2026Мир

Минобороны Китая предрекло хаос в Японии

Минобороны КНР: Милитаризация Японии погрузит народ в пучину катастроф и хаоса
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Последствия милитаризации могут обернуться для Японии хаосом. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, передает РИА Новости.

«Если злой тигр будет выпущен из клетки, он неизбежно посеет хаос повсюду и погрузит японский народ в пучину катастроф», — сказал он.

Так Сяоган прокомментировал завершение развертывания Японией дальнобойных ракетных комплексов. При этом Пекин выразил обеспокоенность быстрым ростом неомилитаристских настроений в Токио.

Ранее Япония завершила развертывание дальнобойных ракетных комплексов на базах Кэнгун в префектуре Кумамото и Кэмп Фудзи в префектуре Сидзуока.

До этого стало известно, что Министерство обороны Японии рассматривает возможность создания группировки спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. В рамках данной программы Япония выведет на низкую околоземную орбиту 50 малых космических аппаратов.

    Последние новости

    Зеленский высказался о раскритиковавшем Украину Вэнсе

    Лавров раскрыл статус переговоров России и США по Украине

    Иран призвал Трампа надеть собачий поводок на Израиль

    Большинство украинских депутатов прогуляли заседание Верховной Рады

    Похудевшие люди поделились неочевидными секретами потери веса без препаратов

    Фура влетела в припаркованные на обочине машины во Владивостоке

    Ирина Дубцова высказалась о невесте сына

    Алена Водонаева назвала самокатчиков целлюлитными хряками

    Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным после жесткого разговора

    40-летняя звезда «Молодежки» решил жениться на молодой возлюбленной

    Все новости
