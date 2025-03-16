Планы Японии разместить дальнобойные ракеты на Кюсю обеспокоили местных жителей

Kyodo: Япония планирует разместить ракеты большой дальности на Кюсю

Япония рассматривает возможность размещения ракет большой дальности на острове Кюсю, однако это вызывает опасения со стороны местных жителей. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники.

В настоящее время изучается возможность размещения модернизированных противокорабельных ракет «Тип-12» с дальностью около тысячи километров на территории гарнизонов наземных сил самообороны страны в городе Юфу префектуры Оита или же в городе Кумамото.

При этом, по данным японского агентства, местные жители выражают беспокойство, что размещение ракет может сделать районы мишенью для возможных атак со стороны потенциального противника.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Японии рассматривает возможность создания группировки спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. В рамках данной программы Япония выведет на низкую околоземную орбиту 50 малых космических аппаратов.