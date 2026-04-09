Мировым ценам на нефть спрогнозировали резкое падение

Аналитик Родионов: Цены на нефть вернутся к уровню $60 к 2027 году

Война на Ближнем Востоке завершит эпоху высоких мировых цен на нефть. Такое мнение высказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов, его слова приводит РИА Новости.

Завершение конфликта в Иране, полагает эксперт, создаст выгодные условия для стран-импортеров нефти. Экспортеры же сырья при таком раскладе столкнутся с усилением конкуренции, что подтолкнет средние цены на эталонную североморскую марку Brent вниз. «Иранский конфликт завершит эпоху высоких цен на нефть», — констатировал Родионов.

К следующему году, ожидает аналитик, средние котировки Brent вернутся к уровню 60 долларов за баррель. Постепенное снижение мировых цен на сырье может начаться уже во второй половине 2026-го, заключил Родионов.

После объявления двухнедельного перемирия между Ираном и США мировые цены на нефть начали стремительно падать. Если на пике, в разгар войны на Ближнем Востоке, котировки Brent вплотную приближались к отметке в 120 долларов за баррель, то к концу первой декады апреля они стабилизировались в районе 97 долларов.

Впрочем, ожидать скорого возвращения сырьевых котировок к уровню 60 долларов за баррель не стоит, отмечал экономист Игорь Юшков. Высокий спрос на нефть на фоне ограниченного предложения в обозримом будущем не позволит ценам на сырье резко упасть, заключил он.