Спрогнозированы цены на нефть после перемирия Ирана и США

Юшков: Нефть не вернется к прежним ценам после перемирия Ирана и США

Экономист Игорь Юшков оценил перспективы цен на нефть и газ на фоне перемирия между США и Ираном. По его словам, резкого удешевления энергоресурсов ожидать не стоит, несмотря на первые сигналы снижения котировок. Об этом он заявил газете «Взгляд».

«Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, возвращение к уровню около 60 долларов за баррель в ближайшее время маловероятно. Юшков объяснил это сохраняющимся высоким спросом на сырье. «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время "раскупорили кубышку" и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», — напомнил он. Теперь этим странам предстоит восполнять резервы, что будет поддерживать рынок.

В то же время аналитик не ожидает и резкого скачка цен. По его словам, при восстановлении поставок с Ближнего Востока стоимость нефти вряд ли превысит отметку в 110 долларов за баррель.

Отдельно Юшков обратил внимание на ситуацию с газом. По его оценке, здесь вероятность снижения цен еще ниже из-за ограничений на производство сжиженного природного газа в регионе.

Эксперт добавил, что многое будет зависеть от итогов переговоров и устойчивости перемирия. По его словам, сохраняются риски срыва договоренностей и новых обострений.

Ранее стало известно, что цены на нефть резко упали на фоне достижения перемирия между Ираном и США.