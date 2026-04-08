03:41, 8 апреля 2026

Цены на нефть обрушились на фоне перемирия Ирана и США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Цены на нефть резко упали на фоне достижения перемирия между Ираном и США. Об этом свидетельствуют данные рынков, передает портал Axios.

Уточняется, что стоимость опустилась ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил о согласии Вашингтона на двухнедельное прекращение огня с Тегераном. В частности, цена фьючерсов на нефть марки Brent упала примерно на 16 процентов, до 93 долларов за баррель, а нефть марки WTI — примерно на 19 процентов до 92 долларов за баррель.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно в течение двух недель.

До этого сообщалось, что конфликт США с Ираном обеспечила России миллиарды долларов дополнительных доходов. После того как Тегеран перекрыл Ормузский пролив и остановил транзит нефти из стран Персидского залива, котировки российской экспортной нефти Urals пошли вверх.

