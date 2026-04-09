07:32, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

Мужчина опубликовал фото странной пыли и получил совет немедленно переехать

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: As-dad / Reddit

Пользователь Reddit с ником Ass-dad опубликовал снимок странной пыли, появившейся в его доме на колесах некоторое время назад. Плотная белая порошкообразная субстанция была замечена им на скоплениях паутины.

«Экскременты насекомых, возможно, даже термитов», — предположил один из комментаторов. «Вызовите специалиста по борьбе с вредителями», — посоветовал другой. «Я бы просто сразу готовился к переезду», — написал третий.

Автор в ответ на эти комментарии уточнил, что и так в скором времени переезжает из своего трейлера в полноценный дом, поэтому решил дать термитам возможность наслаждаться бесплатной едой до того времени.

Однако вскоре считавшаяся основной версия была опровергнута. «Думаю, это муравьи — возможно, муравьи-древоточцы, которые обосновались в утеплителе стены», — высказал мнение один из комментаторов. «Как специалист по борьбе с вредителями, я считаю, что это муравьи-древоточцы, повреждающие пенопластовую изоляцию», — согласился с ним другой.

Вскоре автор публикации оставил комментарий, в котором действительно признал наличие вокруг его дома на колесах огромного количества муравьев, на которых он раньше просто не обращал внимания. По его словам, он и представить себе не мог, что эти насекомые могут жить внутри стен трейлеров.

Ранее в Таиланде рухнула крыша дома после того, как два голубя врезались в окно второго этажа. Выяснилось, что до этого деревянные конструкции были повреждены термитами.

