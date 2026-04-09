Мужчина пришел к стоматологу и лишился рук и ног

07:00, 9 апреля 2026

В США мужчине ампутировали руки и ноги из-за сепсиса после осмотра у стоматолога
Олег Парамонов

Фото: Katarzyna Zygnerska / Unsplash

34-летний житель американского штата Техас Дэвон Вантерпул лишился ног и рук из-за сепсиса, который развился у него после визита к стоматологу. Об этом сообщает издание People.

29 декабря Вантерпул пришел на осмотр с воспаленными деснами. Когда к ним прикоснулся стоматолог, они начали кровоточить. По-видимому, именно в тот момент болезнетворные бактерии попали в кровь. Через 45 минут состояние мужчины заметно ухудшилось, его сильно знобило.

Вантерпула доставили в больницу, но ему становилось все хуже и хуже. У него развился сепсис, затем произошла остановка сердца, после которой медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Затем у мужчины началась молниеносная пурпура — тромбоз мелких сосудов, ведущий к отмиранию тканей.

Врачи пытались удалить омертвевшие ткани, но это лишь спровоцировало новый септический шок. Чтобы спасти жизнь мужчине, потребовались радикальные меры: ему ампутировали всю правую ногу и правую кисть руки, левую ногу ниже колена и левое предплечье.

Ранее сообщалось, что 45-летний Даррен Спенс лишился обеих ног после того как случайно поранил руку. Врачи обследовали мужчину и выявили у него сепсис, который развился из-за занесенной при порезе инфекции.

