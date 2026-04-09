Мужчины попросили туристку в Азии показать им кошелек и лишили ее сбережений

Мошенники в Паттайе попросили туристку показать кошелек и скрылись с деньгами

Двое мошенников на популярном азиатском курорте Паттайя, Таиланд, попросили туристку показать им кошелек с деньгами и лишили ее сбережений. Об этом пишет местный портал The Thaiger.

21-летняя китаянка и ее парень подали заявление в полицейский участок 9 апреля около 01:00 по местному времени. Девушка рассказала правоохранителям, что вечером в районе Банг Ламунг к ним подошли двое неизвестных иностранцев и завязали с ними дружескую беседу. После этого новые знакомые попросили туристов показать им китайскую валюту.

Жительница Поднебесной дала мужчинам свой кошелек, и они начали с интересом рассматривать купюры. Затем они вернули его девушке и быстро скрылись с места. Когда китаянка проверила кошелек, она обнаружила, что из него пропали 1 тысяча юаней (около 11,4 тысячи рублей), 5 тысяч батов (около 12,2 тысячи рублей) и золотое кольцо весом 2,5 грамма.

Полиция зарегистрировала заявление и сообщила, что работает над поиском подозреваемых для привлечения их к ответственности. Похожее сообщение поступило в тот же вечер около 23:00 по местному времени. Жертвами аналогичного преступления стали двое индийских туристов.

Ранее в этой же стране Азии семейная пара иранцев украла у туриста из Индии 1,6 тысячи долларов (около 130 тысяч рублей). Супруги подошли к мужчине в торговом центре, завязали с ним разговор и попросили показать им иностранную валюту.

