На железнодорожной станции российского региона произошел теракт

В Донецкой народной республике (ДНР) суд арестовал несовершеннолетнего студента за теракт на станции Харцызск-Иловайск. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Подросток будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 205 УК РФ («террористический акт»).

По версии следствия, в ходе переписки с неизвестным куратором несовершеннолетний согласился за денежное вознаграждение выполнить задание. В период с января по февраль он вместе с соучастниками поджег 11 объектов транспортной инфраструктуры на перегоне, после чего скрылся.

