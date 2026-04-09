14:30, 9 апреля 2026

На железнодорожной станции российского региона произошел теракт

В ДНР суд арестовал студента за теракт на станции Харцызск — Иловайск
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд арестовал несовершеннолетнего студента за теракт на станции Харцызск-Иловайск. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Подросток будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 205 УК РФ («террористический акт»).

По версии следствия, в ходе переписки с неизвестным куратором несовершеннолетний согласился за денежное вознаграждение выполнить задание. В период с января по февраль он вместе с соучастниками поджег 11 объектов транспортной инфраструктуры на перегоне, после чего скрылся.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудят подростка за попытку теракта.

    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
