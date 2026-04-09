Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

Финансист Родин: Вклады в дирхамах защитят сбережения при падении курса рубля

Если житель России ищет способ защитить сбережения в условиях колебания курса рубля, то он мог бы использовать замещающие облигации российских эмитентов, которые после февраля 2022 года заменили российские еврооблигации. Об этом рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин. Его процитировала «Российская газета».

Он объяснил, что номинал и купоны по этим инструментам фиксированы в иностранной валюте, в основном в долларах, но все расчеты идут в рублях по курсу. По словам Родина, одна замещающая облигация стоит примерно тысячу долларов. Однако ее надежность зависит от эмитента.

«Самое консервативное вложение — государственные замещающие облигации и еврооблигации крупных корпоратов», — уточнил он.

Он также обратил внимание на возможность приобретения паев фондов денежного рынка, расчет стоимости которых производится в юанях. Цена пая около 100-200 рублей. Как следствие, такая инвестиция по карману любому инвестору.

Еще один вариант — вклады в банках в иностранной валюте. Здесь Родин выделил дирхамы и юани. Что касается наличной валюты, то при ее покупке нельзя забывать о годе выпуска. Например, доллары, которые выпускались до 2013 года, банки обычно принимают с повышенной комиссией. Однако, если человек решил хранить сбережения дома, в наличной форме, то следует помнить о риске квартирных краж. В то же время аренда банковской ячейки обойдется в немалую сумму.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сбережения есть примерно у 30-40 процентов россиян. У оставшейся части сформировавшаяся финансовая подушка безопасности отсутствует.