14:32, 26 марта 2026

ЦБ назвал долю россиян со сбережениями

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Примерно у 30-40 процентов россиян есть сбережения, у оставшейся части нет сформировавшейся финансовой подушки безопасности. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Угрозы обесценивания накоплений для тех, у кого есть сбережения, в обозримом будущем не предвидится, отметила руководитель регулятора. «Они должны понимать, что их деньги не обесценятся», — резюмировала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Доля россиян без сбережений остается на высоком уровне, отмечала ранее она. Именно граждане с невысокими доходами в наибольшей степени страдают от разгона цен. Еще одной уязвимой категорией населения Набиуллина назвала людей без доходов от банковских вкладов и депозитов. Их также много, поясняла глава ЦБ.

Значительная часть россиян, у которых есть сбережения, в свою очередь, оказалась не готова их тратить на фоне общей экономической неопределенности в стране. Участники рынка объяснили растущую склонность граждан к осторожной модели финансового поведения в том числе опытом 1990-х, когда положение ряда граждан резко ухудшилось.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Мать футболиста по фамилии Жмырь объяснила решение назвать сына Месси

    Посредник между США и Ираном раскрыл детали переговоров

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера сожгла себе глаз

    Пашинян рассказал о гонке геноцидов

    Экстремальных погодных явлений в Москве станет больше

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Все новости
