15:39, 30 октября 2025Экономика

Набиуллина назвала главных пострадавших от разгона цен в России

Набиуллина: От высокой инфляции в наибольшей степени страдают бедные
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

От разгона потребительских цен в России в наибольшей степени страдают уязвимые, малообеспеченные слои населения. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Ее слова приводит ТАСС.

Именно бедные люди в России сильнее всего нуждаются в низкой инфляции. Однако пока достичь желаемого результата в борьбе с ростом цен регулятору не удается. «Для людей без сбережений, у нас их значительная часть, они требуют особого внимания», — резюмировала Набиуллина.

Другой уязвимой категорией граждан она назвала россиян без доходов от банковских вкладов и депозитов. Их также много, отметила глава ЦБ. Именно на эти слои населения направлена жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора, ключевой целью которой является приближение инфляции к целевому уровню в 4 процента. «Принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах», — резюмировала Набиуллина.

Впрочем, справиться с растущей тревогой россиян по поводу цен регулятору пока не помогает даже жесткая ДКП. В октябре инфляционные ожидания населения остались на повышенном уровне и составили 12,6 процента при официальном годовом приросте стоимости товаров и продуктов в районе 8,2 процента. И тот и другой показатель кратно превышают таргет ЦБ. Все эти факторы в итоге пока не дают регулятору перейти к более резкому смягчению ДКП. В противном случае, предупредила Набиуллина, разрыв между спросом и ограниченным предложением на внутреннем рынке усилился бы еще в большей степени, что противоречит интересам российской экономики.

