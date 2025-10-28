ЦБ назвал главное негативное последствие резкого снижения ключевой ставки

Набиуллина: Резкое снижение ставки ЦБ усилит дисбаланс спроса и предложения

Главной угрозой для российской экономики от резкого снижения ключевой ставки может стать повышенный спрос на внутреннем рынке. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

При таком варианте, отметила руководитель регулятора, наблюдающийся сейчас разрыв между спросом и ограниченным предложением резко усилится. Это может повлечь разгон инфляции, которая и без того находится в настоящее время на высоком уровне.

По этой причине, отметила Набиуллина, переходить к резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) сейчас несвоевременно. Нужно осторожно подходить к этому вопросу. «Российской экономике больше всего может навредить резкий рост совокупного спроса из-за несвоевременного снижения ключевой ставки», — резюмировала глава ЦБ.

Сохранение годовой инфляции в России на высоком уровне стало одной из ключевых причин осторожного снижения ключевой ставки. По итогам октябрьского заседания совет директоров регулятора понизил планку на 50 базисных пунктов — с 17 до 16,5 процента. Другим фактором, который не позволил ЦБ перейти к более резкому смягчению ДКП, стали повышенные инфляционные ожидания россиян. Подобное обстоятельство регулятор счел вселяющим тревогу.