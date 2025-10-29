Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:20, 29 октября 2025Экономика

ЦБ указал на сильную тревогу россиян из-за цен

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян остались на повышенном уровне в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В октябре 2025 года инфляционные ожидания россиян остались без изменений и сохранились на повышенном уровне. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка (ЦБ). Его итоги подвели на сайте регулятора.

Во втором осеннем месяце прогнозы граждан по поводу будущего темпа роста потребительских цен остались тревожными. Инфляционные ожидания населения за отчетный период составили 12,6 процента. В сравнении с показателями, зафиксированными на внутреннем рынке в 2017-2019 годах в период относительно низкой инфляции, текущие значения все еще находятся на повышенном уровне, констатировали в регуляторе.

Материалы по теме:
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
24 октября 2025
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025

Наблюдаемая гражданами инфляция оказалась почти вдвое выше официальной — 14,1 против 8,2 процента, по оценке Росстата на 20 октября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла сильную тревогу россиян из-за цен «разовыми» факторами: рекордным удорожанием автомобильного топлива на бирже, более быстрым, чем ожидалось, ростом стоимости плодоовощной продукции, повышением НДС с 20 до 22 процентов и индексацией тарифов ЖКХ.

Все вышеперечисленные факторы, поясняла руководитель регулятора, в итоге наслаиваются друг на друга, что, в свою очередь, влечет за собой усиление тревоги россиян по поводу цен. Повышенные инфляционные ожидания населения мешают ЦБ перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. В противном случае, подчеркнула Набиуллина, разрыв между спросом и ограниченным предложением стал бы усиливаться и разогнал бы и без того высокую инфляцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Рок-музыканту вынесли приговор за нападение на главу крупной российской IT-компании

    Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

    «Радиостанция Судного дня» неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости