ЦБ указал на сильную тревогу россиян из-за цен

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян остались на повышенном уровне в октябре

В октябре 2025 года инфляционные ожидания россиян остались без изменений и сохранились на повышенном уровне. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка (ЦБ). Его итоги подвели на сайте регулятора.

Во втором осеннем месяце прогнозы граждан по поводу будущего темпа роста потребительских цен остались тревожными. Инфляционные ожидания населения за отчетный период составили 12,6 процента. В сравнении с показателями, зафиксированными на внутреннем рынке в 2017-2019 годах в период относительно низкой инфляции, текущие значения все еще находятся на повышенном уровне, констатировали в регуляторе.

Наблюдаемая гражданами инфляция оказалась почти вдвое выше официальной — 14,1 против 8,2 процента, по оценке Росстата на 20 октября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла сильную тревогу россиян из-за цен «разовыми» факторами: рекордным удорожанием автомобильного топлива на бирже, более быстрым, чем ожидалось, ростом стоимости плодоовощной продукции, повышением НДС с 20 до 22 процентов и индексацией тарифов ЖКХ.

Все вышеперечисленные факторы, поясняла руководитель регулятора, в итоге наслаиваются друг на друга, что, в свою очередь, влечет за собой усиление тревоги россиян по поводу цен. Повышенные инфляционные ожидания населения мешают ЦБ перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. В противном случае, подчеркнула Набиуллина, разрыв между спросом и ограниченным предложением стал бы усиливаться и разогнал бы и без того высокую инфляцию.