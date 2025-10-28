Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:12, 28 октября 2025Экономика

Набиуллина назвала причину растущей тревоги россиян по поводу цен

Набиуллина: Повышение НДС, утильсбора и рост цен на бензин тревожат россиян
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Инфляционные ожидания россиян остаются на повышенном уровне из-за ряда разовых факторов. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

К числу причин растущей тревоги россиян по поводу цен руководитель регулятора отнесла повышение налога на добавленную стоимость (НДС), заметное удорожание основных видов бензина на бирже и сообщения о грядущем очередном повышении утилизационного сбора.

На этом фоне инфляционные ожидания населения вряд ли начнут снижаться в ближайшие несколько месяцев, пояснила Набиуллина. В оставшуюся часть года они с большой долей вероятности останутся на повышенном уровне. «Эти факторы наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают инфляционные ожидания граждан», — резюмировала глава ЦБ.

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
24 октября 2025

В октябре инфляционные ожидания россиян остались на уровне в 12,6 процента. Это примерно в полтора раза выше отмечаемого Росстатом годового роста потребительских цен в стране. Подобный разрыв в ЦБ назвали вселяющим тревогу фактором.

Тревожные настроения граждан по поводу стоимости товаров и услуг в итоге не позволяют регулятору перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. В противном случае, пояснила Набиуллина, разрыв между спросом и ограниченным предложением стал бы усиливаться, что, в свою очередь, разогнало бы и без того высокую инфляцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об угрозе затопления тысяч бойцов ВСУ из-за атак на водохранилище в России

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Названы причины отказа россиян от недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости