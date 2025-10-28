Набиуллина назвала причину растущей тревоги россиян по поводу цен

Набиуллина: Повышение НДС, утильсбора и рост цен на бензин тревожат россиян

Инфляционные ожидания россиян остаются на повышенном уровне из-за ряда разовых факторов. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

К числу причин растущей тревоги россиян по поводу цен руководитель регулятора отнесла повышение налога на добавленную стоимость (НДС), заметное удорожание основных видов бензина на бирже и сообщения о грядущем очередном повышении утилизационного сбора.

На этом фоне инфляционные ожидания населения вряд ли начнут снижаться в ближайшие несколько месяцев, пояснила Набиуллина. В оставшуюся часть года они с большой долей вероятности останутся на повышенном уровне. «Эти факторы наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают инфляционные ожидания граждан», — резюмировала глава ЦБ.

В октябре инфляционные ожидания россиян остались на уровне в 12,6 процента. Это примерно в полтора раза выше отмечаемого Росстатом годового роста потребительских цен в стране. Подобный разрыв в ЦБ назвали вселяющим тревогу фактором.

Тревожные настроения граждан по поводу стоимости товаров и услуг в итоге не позволяют регулятору перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. В противном случае, пояснила Набиуллина, разрыв между спросом и ограниченным предложением стал бы усиливаться, что, в свою очередь, разогнало бы и без того высокую инфляцию.