Названы первоочередные товары для «российской полки»

Минпромторг: Первыми на «российской полке» появятся косметика и парфюмерия

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Роман Чекушов, рассказал, какие товары станут первыми категориями в проекте о «российской полке». Его слова приводит РИА Новости.

Чекушов заявил, что первыми на «российской полке» появятся косметика, бытовая химия и парфюмерия

«Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах», — отметил он.

Ранее сообщалось, что законопроект о «российской полке», позволяющий искусственно продвигать непродовольственные отечественные товары на внутреннем рынке, уже разработан. Инициатива проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.