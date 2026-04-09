Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:09, 9 апреля 2026

Названы первоочередные товары для «российской полки»

Марина Совина
Фото: Reuters

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Роман Чекушов, рассказал, какие товары станут первыми категориями в проекте о «российской полке». Его слова приводит РИА Новости.

Чекушов заявил, что первыми на «российской полке» появятся косметика, бытовая химия и парфюмерия

«Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах», — отметил он.

Ранее сообщалось, что законопроект о «российской полке», позволяющий искусственно продвигать непродовольственные отечественные товары на внутреннем рынке, уже разработан. Инициатива проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok