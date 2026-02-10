Умер адвокат Генрих Падва

09:25, 10 февраля 2026Экономика

В России собрались искусственно продвигать отечественные товары

Минпромторг внесет законопроект о продвижении российских товаров внутри страны
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Законопроект о «российской полке», позволяющий искусственно продвигать непродовольственные отечественные товары на внутреннем рынке, в том числе по подтверждению их происхождения, уже разработан и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Об этом говорится в ответе Минпромторга на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, передает ТАСС.

Депутат призвал ограничить комиссию на маркетплейсах для отечественных товаров, чтобы сделать их более привлекательными для покупателей и позволить им конкурировать с иностранной продукцией.

В выдержках из ответа ведомства не указано прямо, какие меры будут приняты, однако одной из целей инициативы названо продвижение отечественной продукции на маркетплейсах для обеспечения товарного суверенитета. Поддержку получат товары, произведенные в России или на территории стран — членов ЕАЭС при условии, что эти страны дают недискриминационный доступ для российской продукции на свой внутренний рынок.

Кроме того, производитель или бренд не должны находиться под контролем иностранного лица, или же у российской компании должны быть права на бренд не менее чем на пять лет.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости усилить контроль за качеством и безопасностью импортной продукции и поднять тарифы для иностранных поставщиков, чтобы они сравнялись с тарифами для отечественного бизнеса.

По мнению депутата, если сделать зарубежные товары дороже, то свой бизнес получит адекватную защиту. До этого министр финансов Антон Силуанов призвал обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) импортные товары электронной торговли, что позволит отечественным товарам легкой промышленности конкурировать с импортом.

