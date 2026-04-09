Названы сроки окончания холодов в Москве

Синоптик Тишковец: На следующей неделе весна пойдет в наступление

В ближайшие 24 часа будет фиксироваться пик арктического вторжения, который опустит показания термометров на самое дно «барического колодца», заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, когда в Москву вернется потепление.

«В ночь на пятницу подморозит до нуля — минус 3, на дорогах гололедица — это опасное явление погоды толщиной льда до 1,9 миллиметра», — сказал эксперт.

Это явление затронет Московскую область и сопредельные регионы. Тишковец призвал автомобилистов и пешеходов быть внимательными и предельно осторожными.

«Что касается выходных, то здесь циклоническая хватка будет ослабевать, осадки пойдут на убыль. Может быть, в ночь на субботу в смешанном агрегатном состоянии, а дальше в дневные часы, а особенно в воскресенье местами небольшой дождь кратковременный, и температура начнет медленно повышаться», — рассказал Тишковец.

По его словам, в воскресенье столбики термометров устремятся на штурм отметки плюс 10 и выше, то есть температурный режим вернется в рамки климатической нормы. Осадки будут убывать и приобретут локальный характер.

«На следующей неделе весна должна пойти в наступление. Не с первого дня, но я думаю, что основное тепло придется на вторую половину семидневки, когда выйдем уже на хорошее тепло. Думаю, что как минимум плюс 15», — добавил Тишковец.

Кандидат биологических наук, ученый секретарь ботанического сада МГУ Сергей Ефимов ранее рассказал, что нынешняя волна похолодания даст аллергикам передышку.

Сообщалось также, что комары, шмели, мухи, божьи коровки, а также некоторые виды бабочек, которые уже вышли из спячки в столице, не пострадают от похолодания.