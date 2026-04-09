12:07, 9 апреля 2026Экономика

Погода дала передышку московским аллергикам

Биолог Ефимов: Начавшееся в Москве цветение березы замедлится из-за осадков
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве ввиду аномально теплой погоды, которая выпала на март и начало апреля, началось цветение березы. Однако нынешняя волна похолодания даст аллергикам передышку, заявил в беседе с агентством РИА Новости кандидат биологических наук, ученый секретарь ботанического сада МГУ Сергей Ефимов.

В столице распространены два вида берез: повислая и пушистая, при совместном произрастании они образуют гибридные формы. Цветение березы уже наблюдается в отдельных районах города, однако на фоне арктического циклона, нависшего над Москвой 9 и 10 апреля, процесс замедлится. На счастье аллергиков пыльца березы пока будет оседать на почве благодаря осадкам. Это позволит людям, страдающим поллинозом, почувствовать временное облегчение, отметил биолог.

Ранее аллергикам дали совет, как подготовиться к сезону цветения. Специалисты рекомендуют начинать прием антигистаминных препаратов заранее за две–четыре недели до начала сезона, использовать очистители воздуха, меньше проветривать помещения, носить маску на улице и держать верхнюю одежду подальше от домашней.

