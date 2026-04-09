11:11, 9 апреля 2026

Оценено влияние похолодания на проснувшихся московских комаров

Елизавета Городищева

Фото: phol20 / Shutterstock / Fotodom  

В столице уже вышли из спячки комары, шмели, мухи, божьи коровки, а также некоторые виды бабочек. Они не пострадают от похолодания, рассказал ТАСС начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По его словам, пробудившиеся виды способны переждать похолодание в укрытиях. Насекомые, которые еще не проснулись, будут ждать тепла.

Специалист также уточнил, что среди бабочек первыми просыпаются крапивницы и лимонницы. Также в Москве уже можно встретить капустницу, павлиний глаз, многоцветницу обыкновенную и многоцветницу черно-желтую. Последний вид занесен в Красную книгу Москвы. В то же время в спячке все еще находятся кузнечики, стрекозы, мотыльки и отдельные виды бабочек.

Кунафин отметил, что виды животных и растений в ходе эволюции адаптировались к различным природным явлениям — зимние оттепели, осенние и весенние заморозки не влияют на природу негативно.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что текущий период похолодания в Москве приблизился к апогею в четверг, 9 апреля. В столице ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Температура опустится ниже климатической нормы на 3-4 градуса. В Москве ожидается плюс 2-4 градуса, в Подмосковье — от 0 до плюс 5 градусов.

