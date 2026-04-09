Похолодание в Москве достигло апогея

Синоптик Леус: Арктическое вторжение в Москве приблизилось к апогею

Очередной период похолодания в Москве приблизился к апогею. Об этом в своем Telegram-канале заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Пик текущего похолодания придется на четверг, 9 апреля. В этот день столичный регион будет находиться под воздействием тыловой части циклона, который сформирует облачную и ветреную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура в течение дня опустится ниже климатической нормы на 3-4 градуса и составит плюс 2-4 градуса по Москве и от нуля до плюс 5 градусов по области. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Синоптик предупреждает о налипании мокрого снега на провода и ветви, утром и вечером возможна гололедица.

Волной тепла холода сменятся на праздник Пасхи с приходом области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков на выходных не прогнозируется, а столбики термометров в дневные часы преодолеют отметку плюс 10 градусов. Однако наступившее похолодание — не последнее за этот месяц. Следующий период холодов прогнозируется еще до конца апреля, но будет не таким резким, как в этот раз, обойдется без заморозков.