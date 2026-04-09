Не ответивший на вопрос «чей Крым» литовский чиновник поедет работать на Украину. Такое решение приняла министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене в отношении своего заместителя Арномедаса Галдикаса, передает LRT.

Галдикас занял свою должность недавно, 16 марта, и сразу стал участником скандала. В интервью LRT он отказался отвечать на вопрос о Крыме, отметив, что для Литвы это чувствительная тема, и некоторые политики были вынуждены уйти в отставку после ответа на этот вопрос.

«Я не несу ответственности за эту политическую ситуацию. Я не знаю, кому принадлежит Крым», — сказал тогда чиновник, чем вызвал резкую критику общественности.

Якубаускене заявила, что заместитель поедет работать на Украину. Какие обязанности он будет выполнять, не уточняется.

Ранее портал Lryras.lt сообщал о том, что литовский министр культуры Игнотас Адомавичюс был уволен со своей должности после ответа на вопрос «чей Крым». По информации издания, деятельность министра вызывала недовольство на протяжении всего месяца его работы. Однако, уточняет СМИ, увольнению способствовало интервью, где Адомавичюс не смог прямо ответить на вопрос «чей Крым?».

