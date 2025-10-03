В Литве министра культуры уволили после вопроса «чей Крым»

Министр культуры Литвы Адомавичюс был уволен после ответа на вопрос «чей Крым»

Министр культуры Игнотас Адомавичюс был уволен со своей должности после ответа на вопрос «чей Крым». Об этом пишет портал Lryras.lt

По информации издания, деятельность министра вызывала недовольство на протяжении всего месяца его работы. Однако, уточняет СМИ, увольнению способствовало интервью, где Адомавичюс не смог прямо ответить на вопрос «чей Крым?».

«Это провокационные вопросы, поэтому давайте даже не будем их затрагивать, ведь речь здесь даже не о Министерстве культуры», — так ответил министр на вопрос журналиста.

В начале августа правительство Литвы ушло в отставку из-за коррупционного скандала с участием бывшего премьер-министра республики Гинтаутаса Палуцкаса. Новое правительство было сформировано через некоторое время, а Адомавичюс пробыл на должности около месяца.