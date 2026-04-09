Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:24, 9 апреля 2026Экономика

Нетрадиционный всплеск спроса на наличные объяснили отключениями интернета

Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Нетрадиционный всплеск спроса на наличные в России связан с отключениями интернета. Так объяснили скачок интереса к снятию средств в Центробанке (ЦБ).

В информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП» регулятор констатировал, что объем наличных денег в обращении в феврале 2026 года вырос на 0,2 триллиона рублей, а в марте — еще на 0,3 триллиона. Такую тенденцию, отличающуюся от средних показателей за прошедшие годы, связали с неполадками в работе мобильного интернета.

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей» — пояснили в ЦБ.

Глава департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина допустила, что в среднесрочной перспективе оплата товаров наличными и банковскими картами останутся актуальными способами проведения транзакций в России. Однако тренд по росту доли некарточных платежных инструментов на внутреннем рынке продолжится, отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok