Нетрадиционный всплеск спроса на наличные объяснили отключениями интернета

ЦБ: Нетрадиционный всплеск спроса на наличные связан с отключениями интернета

Нетрадиционный всплеск спроса на наличные в России связан с отключениями интернета. Так объяснили скачок интереса к снятию средств в Центробанке (ЦБ).

В информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП» регулятор констатировал, что объем наличных денег в обращении в феврале 2026 года вырос на 0,2 триллиона рублей, а в марте — еще на 0,3 триллиона. Такую тенденцию, отличающуюся от средних показателей за прошедшие годы, связали с неполадками в работе мобильного интернета.

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей» — пояснили в ЦБ.

Глава департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина допустила, что в среднесрочной перспективе оплата товаров наличными и банковскими картами останутся актуальными способами проведения транзакций в России. Однако тренд по росту доли некарточных платежных инструментов на внутреннем рынке продолжится, отметила она.