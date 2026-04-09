Оглашено решение для занимавшего пост семь дней российского мэра-рекордсмена

Суд арестовал врио главы Нововоронежа Черенкова по делу о взятке

Суд арестовал бывшего первого заместителя главы Нововоронежа, исполняющего обязанности градоначальника Юрия Черенкова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Черенков обвиняется по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством в крупном размере»). Он заключен под стражу до 6 июня 2026 года.

По данным следствия, речь идет о взятке, которую бывший чиновник получил в период, когда еще занимал пост первого замглавы одного из районов Воронежской области. Деньги он получил от коммерсанта за содействие в заключении муниципальных контактов в апреле 2024 года.

Черенков стал временно исполняющим обязанности градоначальника после того, как глава города Роман Ефименко сложил с себя полномочия. Спустя семь дней после назначения его задержали за взятку.