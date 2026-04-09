Отданная за ключи от домофона коллекция дорогих часов москвички попала на видео

11:09, 9 апреля 2026

Полиция задержала курьера мошенников, забравшего у москвички ценности на ₽17 млн
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Московская полиция задержала курьера мошенников, обманувших 19-летнюю москвичку, которая отдала им деньги и ценности на 17 миллионов рублей. В их числе коллекция дорогих часов. Видео с похищенным имуществом и задержанным предоставили «Ленте.ру» в столичном главке МВД России.

На кадрах видно, как девушка на улице передает пакет молодому человеку. Показаны наручные часы.

По данным МВД, девушке позвонили неизвестные и под предлогом замены ключей от домофона получили от нее код из СМС. Затем ей заявили о взломе аккаунта на госпортале и, запугав привлечением к уголовной ответственности за спонсирование запрещенной организации, мошенники убедили москвичку передать свои ценности и деньги. Она по их инструкции обналичила более миллиона рублей и отдала деньги в парке Никулино незнакомой женщине.

Через несколько дней обманутая москвичка передала на Крымском валу пакет с драгоценностями и дорогостоящими наручными часами незнакомцу. Общий материальный ущерб составил около 17 миллионов рублей.

В течение суток полицейские задержали на Солдатской улице 23-летнего жителя столицы, который сдал в ломбард полученные от потерпевшей ювелирные изделия и часы, а вырученные средства перевел сообщникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили, что мошенники рассылают в мессенджерах опасные пасхальные открытки.

