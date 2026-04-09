Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:37, 9 апреля 2026

Россиян предупредили об опасных открытках на Пасху

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Мошенники рассылают россиянам в мессенджерах опасные пасхальные открытки. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники рассылают россиянам фишинговые "открытки" и вирусный контент в преддверии Пасхи», — говорится в сообщении.

При этом злоумышленники распространяют такие «открытки» под видом приглашений к участию в пасхальных конкурсах, сбора пожертвований или даже предложений о покупке куличей.

Кроме того, злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на якобы эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнем.

Ранее россиян предостерегали от новой уловки мошенников перед Пасхой. Так, злоумышленники открывают псевдо-благотворительные сборы якобы на приобретение наборов для освящения и другие цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok