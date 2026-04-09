Россиян предупредили об опасных открытках на Пасху

Мошенники рассылают россиянам в мессенджерах опасные пасхальные открытки. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники рассылают россиянам фишинговые "открытки" и вирусный контент в преддверии Пасхи», — говорится в сообщении.
При этом злоумышленники распространяют такие «открытки» под видом приглашений к участию в пасхальных конкурсах, сбора пожертвований или даже предложений о покупке куличей.
Кроме того, злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на якобы эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнем.
Ранее россиян предостерегали от новой уловки мошенников перед Пасхой. Так, злоумышленники открывают псевдо-благотворительные сборы якобы на приобретение наборов для освящения и другие цели.