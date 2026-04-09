11:20, 9 апреля 2026

Отношение украинцев к НАТО изменилось

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency via Getty Images

На Украине зафиксировали снижение доверия граждан к Североатлантическому альянсу (НАТО). Результаты опроса опубликовало исследовательское агентство Info Sapiens, передает Украинская правда.

По их данным, жители поддерживают курс страны на вступление в НАТО, однако доверие самому альянсу разделяют не все. «За членство государства в НАТО выступают 68,9 процента украинцев. Но при этом только 54,7 процента респондентов доверяют Альянсу, в то время как не доверяют — 41,5 процента», — сообщают журналисты.

Среди причин роста недоверия выделяют:

  • пересмотр оборонных расходов президентом США Дональдом Трампом, которые, отмечает «Украинская правда», не привели к усилению безопасности;
  • слова Вашингтона о необходимости пересмотра целесообразности членства США в НАТО

В конце 2025 года Киевский международный институт социологии (КМИС) писал, что в декабре 2024 года четверть украинцев не доверяла НАТО. В декабре 2025-го число таких граждан достигло 43 процентов.

    Последние новости

    Зеленский высказался о раскритиковавшем Украину Вэнсе

    Иран призвал Трампа надеть собачий поводок на Израиль

    Большинство украинских депутатов прогуляли заседание Верховной Рады

    Похудевшие люди поделились неочевидными секретами потери веса без препаратов

    Фура влетела в припаркованные на обочине машины во Владивостоке

    Ирина Дубцова высказалась о невесте сына

    Алена Водонаева назвала самокатчиков целлюлитными хряками

    Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным после жесткого разговора

    Российский боец UFC раскрыл размер ежемесячных трат

    40-летняя звезда «Молодежки» решил жениться на молодой возлюбленной

    Все новости
