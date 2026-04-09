Отношение украинцев к НАТО изменилось

Агентство Info Sapiens: Доверие украинцев к НАТО снизилось

На Украине зафиксировали снижение доверия граждан к Североатлантическому альянсу (НАТО). Результаты опроса опубликовало исследовательское агентство Info Sapiens, передает Украинская правда.

По их данным, жители поддерживают курс страны на вступление в НАТО, однако доверие самому альянсу разделяют не все. «За членство государства в НАТО выступают 68,9 процента украинцев. Но при этом только 54,7 процента респондентов доверяют Альянсу, в то время как не доверяют — 41,5 процента», — сообщают журналисты.

Среди причин роста недоверия выделяют:

пересмотр оборонных расходов президентом США Дональдом Трампом, которые, отмечает «Украинская правда», не привели к усилению безопасности;

слова Вашингтона о необходимости пересмотра целесообразности членства США в НАТО

В конце 2025 года Киевский международный институт социологии (КМИС) писал, что в декабре 2024 года четверть украинцев не доверяла НАТО. В декабре 2025-го число таких граждан достигло 43 процентов.